رصد حالتين فى مصر .. حسام حسني يكشف عن أسباب الإصابة بمرض الفطر الأسود .. فيديو

الفطر الأأسود

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إنه لا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها فطريات، ولكنها ليست مرتبطة بكورونا، وإنما بنقص المناعة نتيجة للاستخدام المفرط للكورتيزون والأدوية المسببة لتقليل المناعة لعلاج الكثير من الأمراض الأخرى.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية"مع الإعلامي"عمرو أديب، أن سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية دون الإشراف المباشر من الطبيب، من الممكن أن يؤدي للإصابة بمرض الفطر الأسود، محذراً انه فى حالة عدم التنظيم فى تناول المضادات الحيوية سنواجه الالتهابات التكسيرية المقاومة للمضادات الحيوية.

وأوضح "حسام حسني"، أن كورونا مرض ليس له بروتوكول محدد، ولكن يحدد على حسب الشدة والسن والأعراض المصاحبة ليه وعلى حسب حالته الصحية، مؤكداً أن المضادات الحيوية تسبب مشاكل كبيرة جدا فى الجهاز المناعي.

أضاف حسام حسني ، أن تم رصد حالتين من الإصابة بالفطر الأسود والعلاج الجراحي يتم إذا تم التشخيص فى حالات متأخرة ولكن لو تم التشخيص فى حالات مبكرة يتم معالجته ببروتوكولات معينة، لافتاً أن يتم استئصال العين وأحيانا للمخ وذلك للحالات المتأخرة.