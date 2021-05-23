عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري ..صور

صدى البلد

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص للوقوف على أى مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية .

أقرأ أيضا:
رفع 92 طن قمامة ومخلفات فى حملة بشبرا الخيمة
وأكد الهجان أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.


اختتم المحافظ بالمرور علي  جميع القطاعات بمحور شركات البترول حيث جاري أعمال الرصف  للطبقه النهائيه  بالطريق الرئيسي بمسطرد، إضافة إلى تفقد  تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.


وأكد المحافظ، أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.


من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من السيطرة على كسر بماسورة مياه حيث تم الدفع بالسيارات لشفط المياه والعمل على إصلاح العطل.


وقال اللواء سامى علام رئيس الحى ان فريق المتابعة الميدانية قد تلقى شكوى بوجود تسريب في شارع أحمد عرابى ناصية شارع عبد السلام عارف نتيجة كسر فى أحد خطوط المياه وعلى الفور تم الدفع بالفنيين للعمل على إصلاح العطل.


فى سياق متصل شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة  نظافة مكبرة شملت المركز الطبي شارعي احمد عرابي والمنشية.


وقال رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن رفع 92 طن قمامة ، منوها بأن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين ومنع  انتشار الحشرات. 


واضاف رئيس الحى أن الحملة فى اطار توجيهات محافظ القليوبية برفع  جميع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وخاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.


كما تفقد اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة يرافقه المهندس حسين حسني  مدير عام آثار القليوبية أعمال تطوير وترميم قصر محمد علي الاثري وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بالأماكن الاثرية ومتابعة تطويرها.


وشملت الجولة تفقد اعمال التطوير طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية وذلك لمتابعة أعمال الترميم والتطوير الشاملة التي تتم بالقصر والتي تشمل ترميم ما به من تهالكات وذلك للإستفادة منه سياحيا ليدر استثمارات مالية كبيرة للدولة.


وقال رئيس مدينة شبرا الخيمة ان قصر محمد على يعد تحفة فنية ومعمارية كبيرة  مشيرا الى انه تم زيارة مبنى قصر الفسقية وزيارة مبنى قصر الجبلاية الذي يعتبر من الاماكن المميزة بالقصر ، مضيفا أنه تم الانتهاء من الأعمال التي تتم داخل القصر بنسبة ( 95% ) ، خارج القصر بنسبة ( 70% ) وجاري العمل لاستكمال أعمال التطوير.

f8f5419d-2420-4bef-be97-74ff5723cdeb
f8f5419d-2420-4bef-be97-74ff5723cdeb
3cf026da-4618-44fa-b2d9-f8041c099a7d
3cf026da-4618-44fa-b2d9-f8041c099a7d
d340d609-6a93-4ce0-b9d5-68b0cf4111da
d340d609-6a93-4ce0-b9d5-68b0cf4111da
اخبار محافظة القليوبية المشروعات القومية تطوير الطريق الدائري شبرا الخيمة القليوبية محاور مرورية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية الشقر فى القليوبية يطالبون بـ توصيل الصرف الصحي

صحة القليوبية تكشف حقيقة ظهور الفطر الأسود بين مصابي كورونا

تموين القليوبية: الشون والصوامع تسلمت 140 ألف طن قمح

محافظ القليوبية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

محافظ القليوبية يبحث المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا والمحاور المرورية ببنها

ترشيحاتنا

المجتمعات العمرانية تكشف موعد الانتهاء من تطوير منطقة ماسبيرو

بالصور ..فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان

وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بالمساعدات المصرية لقطاع غزة

بالصور .. إجراء الكشف الحراري على الطلاب قبل بدء بروفة امتحانات الثانوية العامة

تصرفات غير مدروسة .. الأمير هاري يثير غضب الملكة

الغرفة التجارية توضح سبب ارتفاع سعر الذهب ومتى ينخفض في مصر؟.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات اليوم

نشرة أخبار العالم.. اقتحام الأقصى من جديد.. الفطر الأسود يفقد الهنود أبصارهم

القصة الكاملة لـ أزمة أمينة خليل وحورية فرغلى

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

المراكز الأمريكية تحقق في الإصابة بالتهابات القلب بعد تلقي لقاحات "كورونا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

فيديو

حاول اعتلاء منبر الحرم .. حكاية المهدي المنتظر في مكة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ