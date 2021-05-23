محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري ..صور

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص للوقوف على أى مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية .

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وأكد الهجان أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.



اختتم المحافظ بالمرور علي جميع القطاعات بمحور شركات البترول حيث جاري أعمال الرصف للطبقه النهائيه بالطريق الرئيسي بمسطرد، إضافة إلى تفقد تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.



وأكد المحافظ، أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.



من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من السيطرة على كسر بماسورة مياه حيث تم الدفع بالسيارات لشفط المياه والعمل على إصلاح العطل.



وقال اللواء سامى علام رئيس الحى ان فريق المتابعة الميدانية قد تلقى شكوى بوجود تسريب في شارع أحمد عرابى ناصية شارع عبد السلام عارف نتيجة كسر فى أحد خطوط المياه وعلى الفور تم الدفع بالفنيين للعمل على إصلاح العطل.



فى سياق متصل شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة نظافة مكبرة شملت المركز الطبي شارعي احمد عرابي والمنشية.



وقال رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن رفع 92 طن قمامة ، منوها بأن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار الحشرات.



واضاف رئيس الحى أن الحملة فى اطار توجيهات محافظ القليوبية برفع جميع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وخاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.



كما تفقد اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة يرافقه المهندس حسين حسني مدير عام آثار القليوبية أعمال تطوير وترميم قصر محمد علي الاثري وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بالأماكن الاثرية ومتابعة تطويرها.



وشملت الجولة تفقد اعمال التطوير طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية وذلك لمتابعة أعمال الترميم والتطوير الشاملة التي تتم بالقصر والتي تشمل ترميم ما به من تهالكات وذلك للإستفادة منه سياحيا ليدر استثمارات مالية كبيرة للدولة.



وقال رئيس مدينة شبرا الخيمة ان قصر محمد على يعد تحفة فنية ومعمارية كبيرة مشيرا الى انه تم زيارة مبنى قصر الفسقية وزيارة مبنى قصر الجبلاية الذي يعتبر من الاماكن المميزة بالقصر ، مضيفا أنه تم الانتهاء من الأعمال التي تتم داخل القصر بنسبة ( 95% ) ، خارج القصر بنسبة ( 70% ) وجاري العمل لاستكمال أعمال التطوير.

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