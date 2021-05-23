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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بالمساعدات المصرية لقطاع غزة

صدى البلد

أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، اليوم الأحد، بالمساعدات المصرية التي وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح .. مثمنة دور مصر في استقبال مستشفياتها للعديد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. 


وقالت وزيرة الصحة ، في مقابلة خاصة مع التليفزيون الفلسطيني ، إن السلطات المصرية قدمت كافة التسهيلات لعبور المساعدات المصرية والأردنية والمغربية لقطاع غزة عبر معبر رفح.


وعن جائحة كورونا، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا أخذ في الارتفاع في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع.


ودعت المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ، مشيرة إلى وجود مراكز في قطاع غزة للتطعيم باللقاح سواء كان استرازينيكا أو اسبوتنيك في أو سينوفارم . 


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب جهود التوصل لتهدئة بين إسرائيل وفلسطين.. قائلا "أعبر عن امتناني للرئيس المصري الذي لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".

وزيرة الصحة الفلسطينية السلطات المصرية معبر رفح فلسطين غزة

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