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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. قرارات جديدة بشأن إقامة الحفلات والأفراح في عجمان

الأفراح في عجمان
الأفراح في عجمان

أصدرت إدارة الطوارئ والأزمات بإمارة عجمان، اليوم الأحد، قرارات جديدة بشأن إقامة الحفلات والأفراح.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات بإمارة عجمان قراراً بالسماح باستئناف إقامة الحفلات والأفراح في الفنادق والقاعات اعتباراً من 1 يونيو المقبل.

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جاء ذلك حرصا على التيسير على المجتمع وتمكينه من الاحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية مع مراعاة التطبيق مجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين هذه المناسبات.

وتضمنت اشتراطات إقامة حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ألا يزيد عدد المتواجدين داخل القاعة على 100 شخص، والحد الأقصى على كل طاولة 5 أشخاص مع تطبيق التباعد الجسدي.

كما تضمن اشتراط حصول جميع الحضور والعاملين في الفنادق وقاعات الأفراح على جرعتي لقاح كورونا وإبراز ذلك من خلال تطبيق الحصن.

وشدد فريق الطوارئ والأزمات على الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدين عدم التساهل في تنفيذ القانون وفرض الغرامات المالية على مخالفي التدابير.

الامارات لقاح كورونا حفلات كورونا إمارة عجمان

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