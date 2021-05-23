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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2021/2020.. وتؤكد دعمها للهيئة والعاملين بها

اجتماع لجنة النقل
اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم، علي موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١. 

 

ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، دعم اللجنة لهيئة قناة السويس والعاملين بها ، لما لها من بعد استراتيجي وحيوي وربطها الشرق بالغرب. 

 

وأكد علاء عابد ان هيئة قناة السويس مجري ملاحي حيوي وهام وقد رأينا الشهر الماضي عندما توقف العمل بها توقف شريان الملاحة العالمي وهذا يؤكد اهميتها بالنسبة للملاحة العالمية. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022 فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية العامة لقناة السويس.

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موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ لجنة النقل بالبرلمان هيئة قناة السويس مجلس الوزراء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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