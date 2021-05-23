نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2021/2020.. وتؤكد دعمها للهيئة والعاملين بها
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم، علي موازنة الهيئة العامة لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، دعم اللجنة لهيئة قناة السويس والعاملين بها ، لما لها من بعد استراتيجي وحيوي وربطها الشرق بالغرب.
وأكد علاء عابد ان هيئة قناة السويس مجري ملاحي حيوي وهام وقد رأينا الشهر الماضي عندما توقف العمل بها توقف شريان الملاحة العالمي وهذا يؤكد اهميتها بالنسبة للملاحة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022 فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية العامة لقناة السويس.