فحص طلبات المستثمرين المتقدمين للحصول علي قطع أراضي بإمتداد المنطقة الصناعية بجمصة

ترأس اليوم الأحد اللواء عبدالقادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية إجتماع فحص طلبات المستثمرين المتقدمين للحصول علي قطع أراضي لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية بمنطقة ال 108 فدان امتداد المرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

تم خلال الاجتماع إبداء الرأي من قبل اللجنة في كافة الطلبات المقدمة للمستثمرين ورفع كافة الطلبات إلى الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة لعرضها علي اللجنة العليا لأخذ الرأي النهائي فيها بالموافقة من عدمه طبقا للشروط المقررة لتنفيذ المشروعات بالمنطقة.

أكد الاجتماع أن الدقهلية من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة لما تتميز بيه مناطقها الصناعية من مواقع إستراتيجية متميزة حيث تقع المنطقة الصناعية بجمصة علي الطريق الدولي الساحلي " بورسعيد الإسكندرية " وتتوسط ثلاث موانئ تجارية حيوية هما ميناء "بورسعيد ودمياط والإسكندرية " علي شاطئ البحر الأبيض المتوسط .



وأشار المشاركون فى الاجتماع الى أن هناك المنطقة الصناعية بالعصافرة بمركز ومدينة المطرية بالقرب من بحيرة المنزلة والتي يتم تطويرها حاليا والتي ستكون مجري تجاري وملاحي بالغ الأهمية لما تتميز به من موقعها الفريد والمتميز .

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