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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد ١٥٠ ألف طن قمح في الدقهلية حتى اليوم

جانب من اعمال توريد
جانب من اعمال توريد القمح بالدقهلية

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ان عمليات توريد القمح انتظمت اليوم الاثنين بشون وصوامع الدقهلية المختلفة والبالغ عددها ٥ صوامع و٥ هناجر و٢٢ شونه بإجمالي ٣٢ موقع بنطاق المحافظة.

وأضاف أن الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغت ١٥٠ ألف طن قمح بنسبة ٧٠% من المستهدف توريده هذا العام مشيرا الى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى التوريد هذا العام ٢١٠ ألف طن حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ ٢٤٢ ألف فدان.


وأوضح أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجه " 23 " 725 جنيه لدرجة " 23.5 "  مؤكدا أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

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