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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة النواب يفجر مفاجأة بشأن الإصابة مرض الفطر الأسود في مصر

مرض الفطر الاسود
مرض الفطر الاسود

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بـالفطر الأسود في مصر مؤخرًا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نُقلت على نحو غير دقيق.

 

وأوضح حاتم، أن المرضى الذين يستخدمون المضادات الحيوية بكثرة وكذلك الكورتيزون، بسبب إصابتهم بمرض فيروسي، قد يعرضهم ذلك للإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، مؤكدًا أن التهابات الفيروسات الشديدة  تسبب دومًا إصابة بالفطريات.

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وأوضح، أن مرض الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفي بوجود حالات للفطر الأسود في مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس، لافتا الى أنها تجرى حاليا ومستمرة لمدة أسبوعين وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وناشد الدكتور اشرف حاتم  المواطنين ضرورة الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي،  وارتداء الكمامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.
 

وزارة التعليم العالى فيروس كورونا البحث العلمي وزارة التعليم العليا للفيروسات المضادات الحيوية التباعد الاجتماعي اللجنة العليا للفيروسات

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