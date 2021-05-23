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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

لمحاربة الغش التجاري... ضبط 25 طن ملح طعام ومنتجات ألبان فاسدة بالبحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

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في نفس السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين بحملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة أسفرت عن الآتي :- 

-  ضبط عدد 500 شيكارة  ملح طعام خشن بإجمالي وزن 25 طن مخزنة وتحتوي على كتل وشوائب و معرضة لأشعة الشمس المباشرة و للتلوث بروث الحيوانات وذلك قبل استخدامها في تصنيع منتجات الألبان.

- ضبط 35 عبوة بلاستيك من نواتج تصنيع الجبن الرومي (بروتين) بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية بأحد مصانع منتجات الألبان الغير مرخصة.

- ضبط 15 عبوة بلاستيك من الجبن الأبيض بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية بإجمالي وزن 300 كجم.

- ضبط 7 أقراص من الجبن الرومي غير محتفظة بخواصها الطبيعية لاحتوائها على عفن متغلغل و شقوق غائره بداخل الأقراص بأحد ثلاجات حفظ وتخزين المواد الغذائية.

 وتم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

لمحاربة الغش التجاري محافظ البحيرة حملات تموينيه ضبط 10 طن ملح طعام البحيرة

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