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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تكشف عن علاقة بين الفطر الأسود وأسطوانات الأكسجين

صدى البلد

أصبح الفطر الأسود أحد مضاعفات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، وتشهد الهند ارتفاع عدد الإصابات بالمرض النادر في الموجة الثانية من تفشي كورونا في الهند.

 

وبحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس"، من الواضح أن جرعات المنشكات ومستويات السكر غير المنضبطة والمناعة المنخفضة هي السبب وراء تفشي الفطر الأسود، إلا أن الأطباء يبحثون عن عامل جديد كان من الممكن أن يجعل هذا المرض النادر شائعًا هذه المرة: جودة الأكسجين التي يتم توفيرها في المستشفيات.

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هل هناك علاقة محتملة بين جودة الأكسجين والفطر الأسود؟

 

بدأ الإبلاغ عن حالات الفطر الأسود من بين المرضى الذين هم في الغالب في مرحلة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وكانوا يتناولون الأكسجين والمنشطات قبل أسبوعين. مع الإبلاغ عن نقص الأكسجين في معظم أنحاء الهند، تم تحويل كميات كبيرة من الأكسجين الصناعي للأغراض الطبية.

 

إلى جانب هذه الأسطوانات الصناعية، تم استخدام هذه الأسطوانات لسد النقص في أسطوانات الأكسجين الطبي. في حين تم ترقية بعض الأسطوانات الصناعية إلى الدرجة الطبية في ولايات مثل البنجاب، لم يكن هذا ممكنًا لجميع الأسطوانات غير الطبية التي يستخدمها المرضى.

 

على الرغم من أن الأكسجين الصناعي أكثر نقاءً من الأكسجين الطبي بنسبة 99.67٪، فإن حالة الأسطوانات الصناعية ليست بنفس جودة أسطوانات الأكسجين الطبي. يتم التعامل مع الأول بقسوة وبدون نظافة مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فهي عرضة للعديد من التسريبات الدقيقة.

 

قال راميش تشاندر من "أجاي جاسز" في نفس المدينة الصناعية في ماندي جوبيندجاره إن أسطوانات الغاز الصناعية لا تستخدم للأغراض الطبية لأنها تحتوي على جزيئات الغبار والرطوبة وتسرب المياه.

وقال:"لا يمكن استخدامها للأغراض الطبية دون التطوير والتحديث يحتاجان إلى وقت ومال، وكلاهما لم يكن ممكنًا في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع الطلب على الأكسجين، مضيفًا كيف أن هناك مخاوف من التلوث من خلال الأسطوانات الصناعية إذا ليست في حالة جيدة".\

 

قال مسؤول طبي كبير في البنجاب إن البروتوكول غالبًا ما يتم تجاهله عند استخدام الأكسجين الصناعي للاستخدام الطبي. وقال إنه نظرًا للطريقة التي يتم بها تخزينها بشكل عام وفرصة التلوث عن طريق التسريبات، فإنها غالبًا ما تكون غير صالحة للاستخدام الطبي دون التنظيف والتحديث المناسبين، مما يتضمن سد التسربات واستبدال الصمامات. لتأكيد ذلك، قال مسؤولون طبيون آخرون إنهم حذروا من استخدام الأسطوانات الصناعية دون ترقية وطُلب منهم الحفاظ على نظافة مناطق التخزين لتجنب تلوث الغبار.

 

وأضاف الأطباء إن الفطر الأسود يوجد في التربة، وتحلل من المواد العضوية والمواد القديمة. يمكن أن تشكل أسطوانات الأكسجين التي تحتوي على مياه ملوثة بداخلها أيضًا تهديدًا من الفطريات خاصةً لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة. قال طبيب كبير في مثل هذا السيناريو لا يمكن استبعاد وجود صلة.

الهند الفطر الأسود كورونا فيروس كورونا الأكسجين

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