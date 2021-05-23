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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخر تطورات السفينة الجانحة.. أسامة ربيع يكشف موعد الحكم بالتعويض

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المحكمة أصدرت اليوم حكما قضائيا نهائيا بالتحفظ على السفينة البنمية الجانحة ايفر جيفين في قناة السويس، مضيفا أنه سيتم عرض القضية على جهة مختصة بالتعويض.
 

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه في يوم 29 مايو الحالي سيصدر قرار وحكم على السفينة من قبل محكمة مختصة في هذا الأمر. 
 

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أصحاب السفينة طالبوا بالإفراج عن السفينة الجانحة ولكن تم التحفظ عليها بحكم المحكمة.
 

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات قناة السويس التي تحققت العام الحالي أفضل من العام الماضي بنسبة جيدة.
 

أخبار التوك شو اليوم كورونا الكهرباء إيفر جيفين السفينة البنمية الجانحة

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