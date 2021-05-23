مواد خطرة.. أسامة ربيع يفجر مفاجأة حول حاويات سفينة إيفرجيفن.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.



وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "السفينة مازالت متواجدة في البحيرات المرة الكبرى بهيئة قناة السويس، ومتحفظين عليها حتى الآن".



وأضاف: "حصلنا على حكم نهائي بالتحفظ علي السفينة لحين الحصول على التعويضات"، مشيرا إلى أن المحكمة أحالت الموضوع لجهة الاختصاص".



وقال رئيس هيئة قناة السويس،: "550 مليون دولار قيمة التعويض التي تطالب به هيئة قناة السويس من شركة إيفرجرين"، وأن الحكم تحول من المحكمة الاقتصادية إلى محكمة متخصصة تستطيع البث في قيمة التعويض".

وأكد: "القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، ودور مرشد الهيئة على السفينة استشاريا فقط"، وأضاف: "قبطان السفينة لم يطلب تغيير المرشد إن كان لا يراه جيدا، كما أنه لم يطلب عدم الدخول إلى القناة في ظل الظروف الجوية السيئة".

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة أعلنت أنها على متنها 100 حاوية تحمل مواد خطرة، لهذا تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية، منوها أن السفينة أخفت على هيئة القناة أن على متنها مواد خطرة، ما يعرض أمن الممر المائي للخطر.