بعد الأحداث الأخيرة..سفير فلسطين:6 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الإحتلال

قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن مصر تقود مع الأردن التحرك السياسي الدبلوماسي لدعم غزة.

وأضاف اللوح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" عدد المعتقلين الفلسطينيين في غزة وصل إلى 6 آلاف بعد اعتقالات القدس الأخيرة.

وأردف:"الشعب الفلسطيني على يقين كامل بقدرته على الانتصار على العدو الإسرائيلي"، مردفا:"كتب علينا الرباط والبقاء على هذه الأرض".

وأكمل:" نحن أصحاب الأرض التاريخية، واللي خذلونا كثيرون لكننا نبنى على الإيجابيات فقط، ونشيد بمن وقف إلى جانبنا"، معلقا:"من وقف إلى جانبنا هو الأمل والرجاء، نتسلح بدعم مصر والأردن وكل من يقف معنا من الأمة العربية".

ووجه السفير الفلسطيني التحية إلى الإعلام المصري على دعم القضية الفلسطينية قائلا:"شعرنا بالأمان من الصوت المصري الذي نقل الحقيقة".

