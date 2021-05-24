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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تكشف حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صدى البلد

نفت وزارة الصحة السعودية ما يشاع عن إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ كورونا، وما يتداول من أكاذيب عن وجود أضرار جانبية كبيرة لجرعة اللقاح الثانية.

وأوضح حساب "الصحة - 937"بحسب موقع سبق في معرض رده على استفسارات المواطنين العديدة بهذا الشأن، عدم وجود أضرار جانبية للجرعة الثانية من اللقاح، كما نفى النية لإلغائها، مرجعا تأجيل تلقيها إلى نقص الإمدادات العالمية، والسعي نحو الوصول إلى المناعة المجتمعية.

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وأكد حساب وزارة الصحة السعودية المتخصص في التوعية على عدم صحة إلغاء الجرعة الثانية مؤكدا أن  التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية.

وكان  الحساب الوزاري قد طمأن في وقت سابق المتسائلين حول موعد الجرعة الثانية  من اللقاح بقوله: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".

 

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