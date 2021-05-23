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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تسجيل 1067 حالة إصابة بـ فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 440914 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية وفقا لما ذكرته صحيفة سبق إنه تم تسجيل 895 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 424690 حالة.

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وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7249 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8975 والحالات الحرجة 1344 حالة.

وكان قد وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة "نمذجة الإجابة" على الدعاوى القضائية ضمن حزمة تحسينات مستمرة على خدمة التقاضي الإلكتروني؛ وذلك لتسهيل التقاضي على المستفيدين، ورفع فاعلية الإجراءات القضائية الإلكترونية وكفاءتها

وتأتي الخدمة بعد أن عملت الوزارة على دراسة جميع تصانيف الدعاوى وتحليل الإجابات، للوصول إلى نموذج إجابة مثالي بمحددات دقيقة، تجسدت بإطلاق خدمة "نمذجة الإجابة"

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