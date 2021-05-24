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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: إحباط هجوم عدائي بزورق مفخخ بالبحر الأحمر

زورق
زورق

أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر.

ووفقًا لـ"العربية"، قال تحالف دعم الشرعية إن ميليشيا الحوثي تستمر في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مؤكدا أنها تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

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يذكر أن التحالف العربي والحكومة اليمنية أكدا مرارا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية، كما أنه لا تزال جماعة الحوثي تواصل هجماتها الإرهابية ضد مدن بالمملكة العربية السعودية واليمن، مستمرة في تعنتها ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

السعودية البحر الأحمر التحالف المملكة العربية السعودية التحالف العربي اليمن

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