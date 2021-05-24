رانيا يوسف وساندي على طبيعتهما في سهرة خاصة.. صور

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها خلال خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة مع ساندي علي من إحدى السهرات مما أثار إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة.

مسلسل "ملوك الجدعنة" هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.



وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، أوضح أحمد خالد موسى أن هذه التجربة شكلت حافزاً له كي يقدمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور.