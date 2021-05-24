رسالة حاسمة من مستشار الرئيس للمصريين : الفطر الأسود غير مرتبط بفيروس كورونا

وجه الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس رسالة هامة للمواطنين بشن الفطر الأسود، قائلاً : " ما فيش داعي للخضة ولا الهلع لأن الإصابة بالفطريات أمر معروف لنا كأطباء منذ سنوات طويلة، سواء ما يخص الفطر الأسود أو غيره من أنواع الفطريات "

وحول علاقة الفطر الأسود بـ كورونا ، قال تاج الدين : " ممكن الناس المصابة بكورونا أو مضاعفات لأمراض أخرى كثيرة من المحتمل إصابتهم بهذا الفطر لكنه ليس مرتبطاً ارتباط وثيق بفيروس " كورونا " وليس في أغلب الأحيان سبب مباشر في حال الإصابة به في الوفاة أو الفشل التنفسي".

وعلق، حول تخفيف الإجراءات الأوروبية واللجوء إلى إصدار ما يسمى بـ " الجواز " الأخضر لتباين حالات المسافرين من تلقي اللقاح من عدمه وحول شمول هذه الإجراءات على لقاح " سينوفاك " الذي تسعى مصر لتصنيعه ، وتابع: " الدولة تسعى لتنويع مصادر اللقاحات لتوفير اكبر قدر من اللقاحات في مصر، فالدولة بكامل مؤسساتها وعبر اتصالاتها المكثفة وفرت هذا القدر من اللقاحات وأعتقد أن تجربة الوباء عالمياً أثبتت بلا شك ، أنه في حال توافر الإمكانيات المادية والفنية لتصنيع اللقاحات سواء للاستخدام المحلي أو لمساعدة بعض الدول في توفير اللقاح لها، أصبحت نقطة مهمة خاصة أن الدول الكبرى المنتجة لهذه اللقاحات ،استحوذت على النسبة الأكبر من لقاحاتها لتطعيم مواطنيها ورغم ذلك بذلت مصر بكل الوسائل الفنية والسياسية وعبر المفاوضات والعلاقات الدولية ، لتوفير أكبر قدر من هذه اللقاحات لنا ولأفريقيا عبر الاتحاد الافريقي ".

وأتم : "كل اللقاحات المطروحة ويتم إنتاجها تأخذ وقتها حتى يتم اعتمادها لاستخدام الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية ومن ثم عالمياً، بالإضافة إلى أن مصر لا تعتمد أي لقاح ليدخل لأرضها دون التأكد من فعاليته وأمانه" .