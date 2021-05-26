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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين محاولة هجوم حوثي بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 أدان البرلمان العربي محاولة هجوم عدائي بزورق مفخخ قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها والتصدي لها بنجاح.


وحذر البرلمان العربي -في بيان، اليوم- من استمرار تهديد ميليشيا لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر باعتباره واحدا من أهم الممرات المائية في العالم باستخدام الزوارق المفخخة، واصفاً تلك الممارسات التي تعد تحديا سافرا للمواثيق والقوانين الدولية بأنه "عمل إرهابي جبان" يمثل تهديدا خطيرا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين.


ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
 

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