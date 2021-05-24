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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تعلن استعدادها لتقديم العون اللازم للسودان في قضية سد النهضة

وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية ونظيرها القطري

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لدعم دولة السودان في قضيتي سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا.

 

وأكد عبدالرحمن آل ثاني، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على عمق العلاقات التي تربط السودان وقطر حكومة وشعباً، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

 

وأعرب عبدالرحمن آل ثاني، عن استعداد قطر لتقديم العون والمشورة اللازمة، ولا سيما وأن قطر تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، التي ستعقد اجتماعها الشهر المقبل لمناقشة مستجدات الأحداث.

 

ودعا الجانبان، إلى أهمية تفعيل آليات التشاور السياسي بين البلدين وإجراء الترتيبات اللازمة، لانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتدريب و المجالات الأخرى. 

 

من جانبها شكرت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية القطري ، على زيارته للسودان معربة عن امتنانها لدولة قطر، على مواقفها الداعمة للسودان ، مثمنة دورها البارز لدعم السلام في دارفور.

 

وأثنت وزيرة الخارجية ، على مشاركة قطر الفاعلة في مؤتمر باريس، مؤكدة حرص السودان على تمتين العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب.

 

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