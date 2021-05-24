صالحي : إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

بعد تمديد اتفاق المراقبة النووية

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الاثنين، بأن بلاده مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %.

وأشار صالحي إلى أن ذخائر إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغت أكثر من 2 كغ، فيما بلغت ذخائر اليورانيوم بنسبة 20% أكثر من 90 كيلوجراما.

وأكد صالحي أنه بناء على قرار المسؤولين في إيران سنواصل تسجيل الأنشطة النووية لمدة شهر لمنح فرصة لمفاوضات فيينا.

وكان مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أعلن ، أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.

