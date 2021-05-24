إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمديد اتفاق الرقابة

أعلن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأثنين، أنه أبلغ الوكالة بقرار تمديد اتفاق الرقابة المؤقت لمدة شهر.

وكانت إيران قالت أمس إن اتفاقا للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس السبت، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قاليباف قوله "اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وللضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من فبراير.