أزمة جديدة.. إيران تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول لمنشآتها النووية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يعد بإمكانها الوصول إلى صور المنشآت النووية الإيرانية اعتبارًا من يوم أمس السبت.

وقال قاليباف في تصريح نقله موقع “إيران انترناشيونال” إن اتفاق المراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهت مدته اعتبارا من أمس السبت، مضيفا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن رئيسها رافاييل جروسي، محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وفي فبراير الماضي، اتفقت الوكالة وإيران على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.