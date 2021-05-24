مبروك لمصر .. محمد هنيدي يطالب متابعيه بدعم كأس العالم للجمباز
طالب الفنان محمد هنيدي، متابعيه بدعم كأس العالم للجمباز والمقرر إقامتها في الفترة من 3 حتى 7 يونيو المقبل على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وكتب هنيدي على الفيديو الذي ظهر وهو يحث متابعيه على متابعة البطولة قائلا "مبروك لمصر بطولة العالم للجمباز هتكون في مصر حقيقي شئ مشرف ومفرح.
يذكر أن النجم محمد هنيدي حرص على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح”من خلال صورة نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وكتب محمد هنيدي عبر صفحته: "في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح".