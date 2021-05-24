مبروك لمصر .. محمد هنيدي يطالب متابعيه بدعم كأس العالم للجمباز

طالب الفنان محمد هنيدي، متابعيه بدعم كأس العالم للجمباز والمقرر إقامتها في الفترة من 3 حتى 7 يونيو المقبل على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وكتب هنيدي على الفيديو الذي ظهر وهو يحث متابعيه على متابعة البطولة قائلا "‬‏مبروك لمصر بطولة العالم للجمباز هتكون في مصر حقيقي شئ مشرف ومفرح.



يذكر أن النجم محمد هنيدي حرص على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح”من خلال صورة نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد هنيدي عبر صفحته: "في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح".