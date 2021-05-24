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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات عسكرية تعتقل رئيس مالي ورئيس الوزراء

قوات عسكرية تعتقل
قوات عسكرية تعتقل رئيس مالي ورئيس الوزراء

أفادت وسائل إعلامية بإقدام قوات عسكرية تابعة للجيش المالي باعتقال رئيس جمهورية مالي باه نداو، ورئيس الوزراء الانتقالي المختار وان، عقب ساعات من إعلان تشكيل حكومي جديد أقيل فيه وزيرا الدفاع والأمن.

 

وقال رئيس وزراء مالي المختار وان، إن قوات عسكرية اقتاده قسرا إلى منزل الرئيس باه نداو، عقب تشكيل حكومة جديدة أطيح خلالها بوزيرين من قادة انقلاب أغسطس 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

 

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر في مالي أن ضباط الجيش اعتقلوا رئيس البلاد ورئيس الوزراء في  قاعدة كاتي العسكرية للضغط عليهما لسحب قرار إقالة وزير الدفاع.

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وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن قوات عسكرية خرجت من قاعدة كاتي، على بعد حوالي 15 كم من العاصمة باماكو، حيث اعتقلت تلك القوات الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء المختار وان، عقب ساعات من تعديل حكومي لم يخرج للنور، أطيح خلاله بالعقيد ساديو كامارا من وزارة الدفاع.

 

وعُين الدبلوماسي المخضرم المختار وان على رأس حكومة انتقالية، في سبتمبر الماضي، في إطار عملية انتقالية للعودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا بعد انقلاب 18 أغسطس 2020، الذي أطاح بحكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

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