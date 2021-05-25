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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى رمزى : أغير جلدى فى فيلم "قصة حياة الـ 200 جنيه" ودورى تراجيدي

هانى رمزى
هانى رمزى

أكد الفنان هانى رمزى أنه سعيد بالمشاركة ضمن أحداث فيلم “ قصة حياة الـ 200 جنية ” ، مؤكداً أن العمل جديد ومختلف من نوعة عن ما يقدم فى السينما المصرية . 

 

وأضاف هانى رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن يغير جلده فى هذا العمل ، حيث سيتخلى عن الكوميديا فى هذا العمل ، ويلعب دور يعتمد على التراجيديا ، متمنياً أن ينال الدور استحسان الجمهور . 

 

واستكمل هانى رمزى : أن السيناريو الذى قام بكتابته المؤلف أحمد عبد الله جيد للغاية ، وبالإضافة إلى تميز أعمال المخرج محمد أمين .

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وتابع هانى رمزى : سعيد ان الجمهور سيشاهدنى بشكل جديد من خلال دور مختلف فى فيلم قصة حياة الـ 200 جنيه، مؤكداً أنه انتهى من تصويره دوره ضمن أحداث الفيلم قبل حلول شهر رمضان الماضي. 

 

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنية، مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين  ونيللي كريم وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود

 

 

هاني رمزي آسر ياسين الفنان هانى رمزى أبو العربي محمد فراج محمد أمين

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