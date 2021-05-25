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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب، ضمن جولة يحريها في منطقة الشرق الأوسط.

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وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا مع الشيخ عبدالله بن زايد

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مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية اتصال بايدن والسيسي ..فيديو

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اتصال مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

وغرَّد “بلينكن” عبر “تويتر”: "تحدثت مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وتوجهت بالشكر على دعم الإمارات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وأطراف أخرى في غزة".

وأضاف "بلينكن": "كما ناقشت أهمية جهود إعادة الإعمار في غزة".

ويُجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة إلى الشرق الأوسط، تشمل “القدس، رام الله، القاهرة، عمان”؛ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن، يجري هذه الجولة بناء على طلب من الرئيس جو بايدن، ويتوجه أولا إلى القدس، حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك وزير الخارجية جابي أشكنازي.

وأوضحت الوزارة، أن بلينكن، سيتوجه بعدها إلى رام الله؛ للقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد أشتية، ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الفلسطينية.

ويتوجه بعدها وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

ويختتم الوزير رحلته بالتوقف في عمان لإجراء لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وبحسب البيان الأمريكي، انخرطت واشنطن في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية في غزة، ويسافر بلينكن إلى المنطقة لمناقشة جهود المتابعة الأساسية المناسبة لتعزيز وقف إطلاق النار، وتقليل مخاطر اندلاع المزيد من الصراع خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط تهدف إلى خلق ظروف ملائمة لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة. 

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