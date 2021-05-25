عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 حيل لخفض حرارة الجسم بدون أدوية

صدى البلد

أطعمة عديدة تساعد فى تقليل  حرارة الجسم ، والاستمتاع بموسم الصيف دون أي آثار خطيرة خاصة مع ارتفاع الحرارة، إليك أبرز هذه الأطعمة يقدمها موقع pharmeasy ، جربيها بنفسك:

1 اللبن.

 يمكن أن يساعد شرب اللبن الرائب يوميًا أو ربما مرتين في اليوم على تهدئة جسمك ، جرب شرب كوب من اللبن البارد لاستعادة طاقتك وتبريد جسمك بشكل طبيعي.

 

 

2: الصبار 

 إنه لا يتحكم في حرارة جسمك فحسب ، بل يمنحك العديد من الفوائد للجهاز الهضمى يمكنك إضافة النعناع إلى اللبن الرائب  أو ماء الليمون  .

 

3: البطيخ

 

 يصل الماء الموجود في شرب البطيخ إلى 92٪ ، مما يساعد على منع الجفاف والحفاظ على برودة الجسم، وإذا تم تناوله بانتظام ، يمكن أن يساعد في التحكم في حرارة جسمك.

 

4: الخيار


 يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء. كما أنه مليئ بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد المشاكل الشائعة التي تواجهها خلال فصل الصيف أو عندما تزداد حرارة جسمك، ولا يستخدم الخيار بشكل شائع في السلطات فحسب ، بل يستخدم أيضًا في علاجات الوجه المكثفة لتهدئة العينين، وذلك نظرًا لاحتوائه على 95٪ من الماء .

 

4: الفلفل الحار

 

 الكابسيسين هو العنصر النشط الموجود في الفلفل الحار. عند استهلاكه ، فإنه يرسل رسالة إلى الدماغ تشير إلى أن جسمك يرتفع من درجة حرارة الجسم ويتعرق أكثر من المعتاد .

 

5: ماء الليمون .


أظهرت الأبحاث، أن الليمون الغني بفيتامين سي يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم. يمكنه أيضًا ترطيب الجسم وتزويده بالأكسجين للمساعدة في تحسين الطاقة والشعور بالانتعاش خلال فصل الصيف، اعصري نصف ليمونة ، أضيفي رشة ملح ونصف ملعقة صغيرة سكر (حسب ذوقك) وامزجيها بالماء البارد.

حرارة الجسم حرارة جسمك خفض درجة حرارة الجسم تقليل حرارة الجسم ارتفاع الحرارة

موضوعات متعلقة

6 أنواع من الأطعمة لخفض حرارة الجسم هذا الصيف

لقوام مثالي.. 5 عادات صحية تساعدك على حرق الدهون

لهذا السبب.. تناول البطيخ يوميا في رمضان

10 طرق لمقاومة العطش في رمضان

أطعمة خارقة تساعد على ترطيب الجسم بسرعة مذهلة

12 عادة صحية مفتاح الحيوية والشباب .. أبرزها تقليل السوشيال ميديا

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول البطيخ في الصيف.. تعرف عليها

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يفتتح المجمع الصناعي الجديد لمجموعة العربي

الإجمالي 27 مليون حالة.. الهند تسجل 196 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الرى: رفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

سولشاير يعلن قائمة مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي

التنمية المحلية: الاشتراطات العامة للمحال أمام رئيس الوزراء قريبا

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار شرم الشيخ وأعمال التطوير.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بتر ساقه.. خروج شريف دسوقي من المستشفى

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

ضرائب واكتئاب ومرض .. الأيام الأخيرة في حياة إسماعيل يس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن 16 منطقة بالقاهرة.. أماكن وتفاصيل

الإمارات.. نداء عاجل من السلطات بشأن طقس اليوم

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ