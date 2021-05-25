8 حيل لخفض حرارة الجسم بدون أدوية

أطعمة عديدة تساعد فى تقليل حرارة الجسم ، والاستمتاع بموسم الصيف دون أي آثار خطيرة خاصة مع ارتفاع الحرارة، إليك أبرز هذه الأطعمة يقدمها موقع pharmeasy ، جربيها بنفسك:

1 اللبن.

يمكن أن يساعد شرب اللبن الرائب يوميًا أو ربما مرتين في اليوم على تهدئة جسمك ، جرب شرب كوب من اللبن البارد لاستعادة طاقتك وتبريد جسمك بشكل طبيعي.

2: الصبار

إنه لا يتحكم في حرارة جسمك فحسب ، بل يمنحك العديد من الفوائد للجهاز الهضمى يمكنك إضافة النعناع إلى اللبن الرائب أو ماء الليمون .

3: البطيخ

يصل الماء الموجود في شرب البطيخ إلى 92٪ ، مما يساعد على منع الجفاف والحفاظ على برودة الجسم، وإذا تم تناوله بانتظام ، يمكن أن يساعد في التحكم في حرارة جسمك.

4: الخيار



يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء. كما أنه مليئ بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد المشاكل الشائعة التي تواجهها خلال فصل الصيف أو عندما تزداد حرارة جسمك، ولا يستخدم الخيار بشكل شائع في السلطات فحسب ، بل يستخدم أيضًا في علاجات الوجه المكثفة لتهدئة العينين، وذلك نظرًا لاحتوائه على 95٪ من الماء .

4: الفلفل الحار

الكابسيسين هو العنصر النشط الموجود في الفلفل الحار. عند استهلاكه ، فإنه يرسل رسالة إلى الدماغ تشير إلى أن جسمك يرتفع من درجة حرارة الجسم ويتعرق أكثر من المعتاد .

5: ماء الليمون .



أظهرت الأبحاث، أن الليمون الغني بفيتامين سي يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم. يمكنه أيضًا ترطيب الجسم وتزويده بالأكسجين للمساعدة في تحسين الطاقة والشعور بالانتعاش خلال فصل الصيف، اعصري نصف ليمونة ، أضيفي رشة ملح ونصف ملعقة صغيرة سكر (حسب ذوقك) وامزجيها بالماء البارد.