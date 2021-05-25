تمارين رياضية منزلية للتخلص من مشكلات آلام الظهر.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء 25 - 5 - 2021 ، تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم باستخدام الأوزان الخفيفة ، و المفيدة لتقوية عضلات الجسم للتخلص من مشكلات آلام الظهر والدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم ، وذلك في منتجع كليوبترا بـ شرم الشيخ ، من خلال " فالنتينا " مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية.

وقالت "فالنتينا"، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وعقبت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية ، قائلة : " اجسلوا وخذوا وضعكم ، ومن هذه الوضعية نقوم بالعمل على عضلات الأرجل ، ثم نقوم بثني رجلنا ، ونحاول أن نبقى القدم قريبة من جسمنا ، ونقوم بعمل هذه الحركة 5 مرات ، ثم نغير إلى الرجل اليسرى ، ونثني الرجل أيضاً " .

وأضافت : " بعدها نسترخي ونعيد التمرين ، ولكن مع الرجلين للأعلى ، 5 مرات أيضاً " .

وتابعت : " بعدها ، نغير وضعنا ونقوم بالاستناد على المرفق، و نقوم بعكس أرجلنا ، ثم نمد واحدة ونثني ونعكس الأخرى ونمدها ، ثم نغير ونفعل نفس الشيء مع القدم الأخرى وهو نعكس ونمد " .

وأكدت، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله .

وأوضحت ، أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.