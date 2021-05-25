وفاة طبيب الغلابة في مركز أبو المطامير بالبحيرة بفيروس كورونا

ضحايا فيروس كورونا

شهدت محافظة البحيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لأحد أبطال الجيش الأبيض، حيث توفي الدكتور أمير غيث، 43 عاما، طبيب أطفال وحديثي الولادة بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور، ومن المقرر أن يتم دفنه بعد صلاة عصر اليوم بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير.

ونعت نقابة أطباء البحيرة، عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الشهيد الدكتور أمير غيث، أخصائي طب الأطفال بمستشفى أبو المطامير، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ونعى الأطباء وأهالي مركز ومدينة أبو المطامير عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، الدكتور أمير غيث،حيث أطلق عليه العديد من الأطباء لقب طبيب الغلابة خلال صفحتهم الشخصية سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.