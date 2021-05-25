حارس خيتافي الإسباني: بعض الحراس في مصر يلعبون بالواسطة.. فيديو

أكد محمد سيمو حارس مرمى شباب فريق خيتافي الإسباني، أن بعض حراس مرمى كرة القدم في مصر، يلعبون بالواسطة.

وقال محمد سيمو خلال ندوة بموقع صدى البلد:" يوجد بعض المجاملات في مركز حراسة المرمى في مصر، ولكن إذا الحارس لا يمتلك الموهبة نهائيا لن يستمر أكثر من عامين".

وتابع:" لكن إذا كان الحارس مستواه عاديًا، يمكن أن يتم مجاملته، ويلعب بشكل طبيعي".

وواصل:" لا أتحدث عن شريف إكرامي أو مصطفى شوبير، أنا اتحدث عن حراسة المرمى في مصر بشكل عام".

يذكر أن محمد سيمو بدأ مسيرته الكروية في سن السادسة من عمره، بالانضمام إلى نادي الصيد، حيث لعب في صفوفه موسيمين، ثم انضم بعدها إلى ناشئين إنبي، ولعب فيه موسمين أيضًا وحصل معه على دوري القاهرة وفاز بجائزة أفضل حارس، ثم انتقلت إلى الزمالك ولعب في صفوفه 5 مواسم".

خضع محمد سيمو لفترة معايشة مع فريق ليجانيس في 2017، وكان قريبا من الانضمام إلى النادي، لكن والده بسبب صغر سنه، ثم انضم إلى خيتافي، خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية.