عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

العقوبات الأمريكية ووصول جرائم إثيوبيا للجنائية الدولية.. أسماء الحسيني تحلل

أرشيفية - جرائم إثيوبيا
أرشيفية - جرائم إثيوبيا في التيجراي

قالت الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، المتخصصة في الشأن السوداني، إن وقف المساعدات الأمريكية المقدمة إلى إثيوبيا يؤثر على اقتصادها حتما، معقبة: "العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها بحق بعض المسؤولين الإثيوبيين إنذار قوي للقيادات الإثيوبية نتيجة حجم الانتهاكات في إقليم تيجراي".

 

المجتمع الدولي يتحرك ضد إثيوبيا

وأضافت "الحسيني" في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن اوروبا والولايات المتحدة سوف يحركان ملف الانتهاكات التي تمت من قبل القوات الإثيوبية والإرترية تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وتعد تلك الخطوة خطيرة وسيكون لها تداعيات كبيرة على الوضع في إثيوبيا، التي بدأت تواجه تحديات عاتية داخليا وخارجيا.

وأكدت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن السوداني، أن الصراع في تيجراي لم يكن الأول ولن يكون الأخير، حيث يسبقه الصراع الإثيوبي مع الأورومو، بما يؤكد إن القيادة الإثيوبية تحتاج إلى تركيز شديد لحل هذه المشاكل، ويجب عليها ألا تفتح جبهات جديدة على مستوى قضية سد النهضة، والنزاع على الحدود مع السودان.

مصر والسودان إيد واحدة فى مواجهة أزمة سد النهضة .. وزير الرى السابق: أمامنا فرصة اللجوء لمجلس الأمن .. وخبراء: تدريبات حماة النيل رسالة شديدة اللهجة لـ إثيوبيا

إثيوبيا تسبب التوتر في أفريقيا بـ 3 قضايا شائكة 

ولفتت إلى أن المبعوث الأمريكي الجديد إلى منطقة القرن الأفريقي "جيفر فلتمان"، يعمل الآن على ثلاث قضايا رئيسية، الأولي هي قضية أزمة سد النهضة، والثانية قضية النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا والأخيرة قضية الصراع في إقليم تيجراي، موضحة أنه من خلال تلك القضايا سيعود الهدوء داخل اثيوبيا؛ لأنها الأحداث مرتبطة ببعضها البعض وتحتاج إلى مرونة من الجانب الأثيوبي للتعامل مع تلك القضايا.

وأوضحت "الحسيني"، أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهم ويؤكد على أن هناك تفهم أمريكي للتوصل إلى حل عادل بشأن قضية سد النهضة التى تهدد الأمن والسلم بالنسبة لمصر والمنطقة، باعتبارها منطقة مهمة بالنسبة للعالم ومصالحه.

 

رد إثيوبي عدائي

واختتمت الحسيني قائلة: "رد فعل إثيوبيا على العقوبات الأمريكية عدائي وإصرارها على "العناد" في قضية سد النهضة وإعلان الملء، الثاني للسد يزيد التوتر في المنطقة ويرسل رسالة للعالم كله تؤكد أن الجانب الإثيوبي عنيد ولا يريد الحل في قضية سد النهضة ولا أي من قضايا بل ويتسبب في ازدياد التوتر، بما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة التحرك العاجل للحل".

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

العقوبات الأمريكية على إثيوبيا

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس عن فرض قيود وعقوبات على إثيوبيا أبرزها فرض قيود على منح تأثيرات للمسؤلين الأمنيين والحكوميين الحاليين والسابقين لدى إثيوبيا، في حال ثبت إشتراكهم في أي إنتهاكات ارتكبت في إقليم تيجراي.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها التى نشرته أمس على عبر موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تهدف للضغط على اديساباب لحل الأزمة، مشيرة إلى أن هذا وقت تحرك المجتمع الدولي.

وشلمت العقوبات أيضا وضع عقوبات واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، ومواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية.

اثيوبيا العقوبات الامريكية إقليم تيجراي تيجراي سد النهضة السودان

ترشيحاتنا

عدوى جديدة.. الفطر الأصفر خطر فتاك يضرب الهند بقوة .. تعرف على أعراضه

عباس: نريد الطرق السلمية للوصول لحل سياسي مع إسرائيل

محمد صلاح يكسب رهان الموسم من كوكا

رئيس جامعة الأزهر يطالب أئمة وزارة الأوقاف بالتصدي للشائعات التي تسعى للنَّيل من استقرار الوطن

بلينكن يطلب من الكونجرس التصديق على مساعدات بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة

لتضامنه مع الشعب الفلسطيني .. السفارة الفلسطينية تشكر لاعب سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رسالة غامضة من كهربا قبل مواجهة الأهلي ونهضة بركان

وزير التعليم يكشف حقيقة التراجع عن تطبيق نظام التحسين في امتحانات الثانوية العامة 2021

تعليق ناري من حارس خيتافي الإسباني علي وصف شيكابالا بـ "الميت".. فيديو

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ