عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصائب الهند لم تنته.. بعد الأسود والأبيض فطر أصفر يضرب البلاد

مصائب الهند لم تنتهي..
مصائب الهند لم تنتهي.. بعد الأسود والأبيض فطر أصفر يضرب البل

تواجه الهند خطر الفطر الأصفر الذي يعد أكثر خطورة الفطرين الأسود والأبيض وذلك خلال انتشار موجة السلاسلة الجديدة لفيروس كورونا بالهند.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الهند تشهد حاليًا نوعًا خطيرًا من عدوى الفطر الأصفر وهى عدوى فطرية قاتلة تؤثر على مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا من المرض وتصيب الأجزاء الداخلية من جسم الإنسان.

بعد الأسود والأبيض.. ظهور الفطر الأصفر في الهند "فيديوجراف"

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

تفاصيل الفطر الأصفر

وأوضح الخبراء أن الفطر الأصفر أكثر خطورة من الفطرين الأسود والأبيض وذلك بسبب الطريقة التي يؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

 يبدأ الفطر الأصفر داخل الجسم قبل أن يظهر على سطحه، مما يسبب القيح ويبطئ من التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يسبب أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء، لذلك من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.

الوضع فى الهند 

 وتم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش شمالي الهند بالرغم من عدم توفر المعلومات الكافية حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

وتشهد الهند حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في عدوى الفطريات، وكانت البداية مع الفطريات السوداء ثم الفطريات البيضاء.

ويحدث داء الفطر بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتحدث الإصابة بالفطر الأصفر والأسود والأبيض عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التى يطلق عليها الأبواغ التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

 ويضطر الأطباء فى بعض الأحيان إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها وكان متوسط معدل الوفيات بالعدوى الجديدة بلع  54 بالمئة، وتم الإبلاغ عن أكثر من 8000 حالة في الهند، علمًا أنها كانت تتعامل سنويًا، قبل تفشي فيروس كورونا مع عشرات الحالات فقط، ويعتقد الأطباء في أن الزيادة المفاجئة في العدوى يمكن أن تزيد من تعقيد مكافحة الهند للوباء.

ووصلت عدد الاصابات فى الهند أكثر من 400 ألف حالة في أوائل شهر مايو، لكن الأعداد تراجعت بالتدريج وأظهرت البيانات الحكومية في الأيام الأخيرة إلى حدود 250 ألف إصابة.

وزيادة عدد المصابين بالمرض على المستشفيات زادت الأعباء على النظام الصحي بالمدن كما أن نقص اللقاحات حذر خبراء من أن الهند يمكن أن تواجه موجة ثالثة من الإصابات في الشهور المقبلة.
 

الفطر الأصفر الفطر الأسود الفطر الأبيض كورونا فيروس كورونا اخبار صحة

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة وحساسية يكشف عن الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمرض الفطر الأسود..فيديو

الفطر الأبيض يزيح الأسود.. مرض جديد يهدد بكارثة أشد فتكا.. تفاصيل

البحرين تكشف حقيقة انتشار الفطر الأسود بين مصابي كورونا

مكافحة كورونا : الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر

ترشيحاتنا

تسريع مقاطع الصوت.. واتسآب يتيح ميزة خارقة لجميع المستخدمين

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

صحتك في خطر .. 10 عادات غذائية خاطئة تسبب أمراضا قاتلة

الزراعة: توريد 3 مليون طن قمح حتى الأن| فيديو

السياحة والأثار: تطوير 95% من مسار العائلة المقدسة

شوفتها بتخوني في الحلم .. حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بشبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

تحرش وتصريحات جريئة.. رانيا يوسف قد تواجه الحبس والغرامة لهذه الأسباب

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

مستشفى النجوم: أول تعليق من شريف الدسوقى .. وتطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رطوبة وحرارة.. الأرصاد: منخفض موسمي يضرب البلاد ويستمر حتى نهاية الصيف

طرد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج من اجتماع برلماني.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ