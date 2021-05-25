أنا معاك ومش هسيبك.. تامر حسنى يدعم شريف دسوقى.. شاهد

حرص الفنان تامر حسنى على دعم الفنان شريف دسوقى بعد بتر قدم.

وكتب تامر حسنى عبر خاصية ستورى بحسابه بإنستجرام :" ألف سلامة يا أستاذ شريف ،الف سلامه عليك يا فنان یا محترم"

وأضاف تامر حسنى “قدر الله وماشاء فعل / آنت راجل ،مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في اي حاجه فى شغلك و حياتك بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس واحلام كتير هتتحقق”

وتابع تامر حسنى؛" وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك"

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة خروج الفنان شريف الدسوقي من المستشفى صباح أمس ، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، عبر حسابها على موقع فيسبوك. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد.

وشاركت بدرية طلبة مع متابعيها على موقع فيسبوك أسماء الطاقم الطبي الذي أجرى العملية للفنان شريف دسوقي، قائلة:" شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة أمل النجار دكتور سامي زقيلح اللي عمل العملية.. شكرا إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة شكرا يا نورالسيد دكتور أشرف زكى الأستاذة نهال عنبر زميلنا مصطفى درويش أستاذ جمال العدل".

واستطردت:" بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي) علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله.