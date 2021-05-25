عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا معاك ومش هسيبك.. تامر حسنى يدعم شريف دسوقى.. شاهد

صدى البلد

حرص الفنان تامر حسنى على دعم الفنان شريف دسوقى بعد بتر قدم.

وكتب تامر حسنى عبر خاصية ستورى بحسابه بإنستجرام :" ألف سلامة يا أستاذ شريف ،الف سلامه عليك يا فنان یا محترم"

وأضاف تامر حسنى “قدر الله وماشاء فعل / آنت راجل ،مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في اي حاجه فى شغلك و حياتك بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس واحلام كتير هتتحقق”

وتابع تامر حسنى؛" وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك"

txt

مصطفى بسيط يدعم الفنان شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

txt

حبيبي سبعبع.. علا رشدي تدعم شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة خروج الفنان شريف الدسوقي من المستشفى صباح أمس ، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، عبر حسابها على موقع فيسبوك. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد.

وشاركت بدرية طلبة مع متابعيها على موقع فيسبوك أسماء الطاقم الطبي الذي أجرى العملية للفنان شريف دسوقي، قائلة:" شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة أمل النجار دكتور سامي زقيلح اللي عمل العملية..  شكرا إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة شكرا يا نورالسيد دكتور أشرف زكى الأستاذة نهال عنبر زميلنا مصطفى درويش أستاذ جمال العدل".

واستطردت:" بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي)  علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله.

الفنان تامر حسني تامر حسني الفنان شريف الدسوقي الفنان شريف دسوقى شريف دسوقى

ترشيحاتنا

السياحة والأثار: تطوير 95% من مسار العائلة المقدسة

شوفتها بتخوني في الحلم .. حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بشبرا الخيمة

بعد تظاهرات البطالة.. سلطان عُمان يصدر 5 قرارات عاجلة .. تفاصيل

مصائب الهند لم تنته.. بعد الأسود والأبيض فطر أصفر يضرب البلاد

التقارب المصري الأمريكي|عضو الحزب الديمقراطي: قضايا المنطقة لا تمر إلا بالتعاون مع مصر

شوبير ساخرا: بصراحه عمرى ماشفت جدول دورى في حياتي كده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

تحرش وتصريحات جريئة.. رانيا يوسف قد تواجه الحبس والغرامة لهذه الأسباب

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

مستشفى النجوم: أول تعليق من شريف الدسوقى .. وتطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رطوبة وحرارة.. الأرصاد: منخفض موسمي يضرب البلاد ويستمر حتى نهاية الصيف

طرد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج من اجتماع برلماني.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ