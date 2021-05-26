عمرو ياسين لـ شريف دسوقي: الحياة ستستمر وهناك أمل وكلنا سندعمك ونساندك ..فيديو

قال السيناريست عمرو محمود ياسين ، إنني لم يسبق لي التعامل مع الفنان شريف دسوقي ولكنني تعاهدت مع نفسي واعلنت انني اول عمل قادم سوف استعين فيه بالفنان شريف دسوقي .



وأضاف عمرو محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، أن الدور الذي سيظهر فيه الفنان شريف دسوقي سوف احرص فيه ان يستطيع الفنان اظهار امكانيات الفنية فية وان يليق به وبتاريخه المهني وان يظهر فيه موهبته الراقية في التمثيل .



وأوضح عمرو محمود ، أن شريف دسوقي مازال قادر على العطاء مع انه فقد شىء مهم من جسدة مؤكدا اننا جميعا سنقف خلف الفنان شريف دسوقي حتى يخرج من أزمته الصحية وهو فنان كبير وقادر على العطاء .

وبعث عمرو محمود رسالة الى شريف دسوقي قائلا " ان الحياة ستستمر وهناك أمل وكلنا سندعمك ونساندك حتى تخرج من هذه المحنة " .