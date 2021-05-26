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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوب من هذا المشروب يوميا يرفع مناعتك ويحارب سموم الجسم

صدى البلد

تتعدد الفوائد الصحية لتناول كوب دافئ من مزيج الليمون والعسل؛ فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح. 

يساعد الماء الدافئ أيضًا في الهضم، ويخفف الألم، ويعزز الدورة الدموية، وما إلى ذلك، لذا إليك فوائد أخرى لتناول كوب من الماء الدافئ بالعسل والليمون، وفقا لموقع “pharmeasy”.

إزالة السموم

مزيج من العسل والليمون؛ له خصائص قوية جدًا في مكافحة مسببات الأمراض، حيث يساعد على محاربة البكتيريا والجراثيم، وطرد العناصر الضارة من الجسم.

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ينقي بشرتك


هل تعاني من ظهور بثور أو حب شباب يشكل متكرر؟؛ إذن فأنت بحاجة إلى شرب 2 أو 3 أكواب من الليمون وماء العسل؛ نظرًا لأن هذا المشروب مضاد للبكتيريا، فإنه سيقتل البكتيريا المسؤولة عن انتشار البثور، ويمكن أن يعمل على استقرار توازن الدهون في بشرتك.


يقوي مناعتك


عندما تشرب الماء الدافئ مع العسل والليمون؛ ستصبح مناعتك أقوى على الفور.

يقلل الالتهاب

 الماء الدافئ مع الليمون والعسل يساعد على تقليل التورم أو الالتهاب في لمح البصر؛ بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا التي ستمنع العدوى من الظهور. 

يعطيك الطاقة


هل تحتاج إلى دفعة من الطاقة؟؛ ما عليك سوى تناول كوب من العسل وماء الليمون، فسيساعد هذا المشروب على منحك الطاقة التي تساعدك على البقاء نشيطًا .


مدر طبيعي  للبول


يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل في القلب، ويساعد تناول الماء الدافئ مع العسل والليمون في التخلص من الماء الزائد عن طريق التبول.

العسل الليمون والعسل مزيج الليمون والعسل يعزز الدورة الدموية محاربة البكتيريا والجراثيم

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