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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب فيروس كورونا .. رجل يعاني من فتق بـ حجم كرة القدم

رجل يعاني من فتق
رجل يعاني من فتق بـ حجم كرة القدم

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العام والنصف الماضية، تكبد الكثيرون خسائر صحية، حيث أجلت العديد من العمليات الجراحية بسبب وباء فيروس كورونا، مما وضع الكثير من المرضى في حالات حرجة، وكان مزارع واحد ممن كلفتهم كورونا صحتهم، حيث عانى من تضخم فتق ثلاثي وأصبح بـ حجم كرة قدم في بطنه بعد أن تأخرت عمليته الجراحية بسبب الوباء.

كان من المفترض أن يخضع المزارع والذي يدعى "ونستون بالدوين" ويبلغ من العمر 72 عامًا ، لعملية جراحية في فبراير 2020 ، لكن الإجراء تأخر ثم حدث الإغلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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هذا يعني أن "بالدوين" لا يزال ينتظر الجراحة ويعيش في ألم دائم، وقد تقدم بالاعتذار  له رؤساء NHS عن تأخير العلاج وقالوا إن الأمر قيد النظر، وقد طور السيد بالدوين الفتق بعد إجراء عملية في الأمعاء في عام 2019.

كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لإصلاح المشكلة في مستشفى Crewe's Leighton في أوائل العام الماضي، لكن انتشر فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19".

وبدلاً من إجراء العملية، حصل بالدوين على مشد لدعم ظهره، وقد وصف الآن معاناته على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، وقال: "عندما أسير في ساحة من الهاتف إلى الطاولة ، أشعر بضيق شديد، الوضع يزداد سوءًا".

لقد أصبت بفتق صغير في عام 2019 ولكن اضطررت إلى الانتظار ستة أشهر لتلقي العلاج لأنني أجريت للتو عملية جراحية، ثم تم إرسالي إلى نورثويتش والعودة إلى لايتون في عام 2020.. ثم حدث الإغلاق.

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ويكمل سرد قصته المؤلمة قائلًا:"كان في ذلك الوقت يستمر الفتق في النمو أكثر فأكثر لقد أعطوني مشدًا وأعاني من آلام مستمرة في الظهر.. لا يمكنني الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتي وهذا أمر مخيف".

واختتم "أنا فقط على قيد الحياة الآن وهذا ليس جيدًا على الإطلاق.. أريد أن أعمل في مزرعتي، أريد فقط أن أستعيد حياتي، سأذهب إلى أي مكان للعلاج على الفور".

فيروس كورونا العمليات الجراحية المرضى كورونا فتق الوباء

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