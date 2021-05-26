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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المتحدة: اهتمام الشركة بعلاج شريف الدسوقي ينبثق من اهتمام الرئيس به.. فيديو

الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي إن الفنان شريف الدسوقي ليس من العاملين في المجموعة وكان لابد من دعمه بقدر ما يمكن.

 

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه قبل رمضان بثلاثة أيام توفي زميل لنا في شركة برميشين سبورت وهي إحدى شركات المجموعة حيث توفي هو زوجته تاركاً أربعة أطفال أولاد أصغرهم عمره سنتان وأكبرهم 12 عاماً وكانت الحالة صعبة نظراً لفقدانهم الأب والأم.

 

وتابع الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات للشركة المتحدة والمتحدث الرسمي أنه تم صرف معاش شهري للأطفال فضلاً عن  عمل وديعة لكل طفل بمبلغ 500 ألف جنيه بإجمالي 2 مليون جنيه  حتى يكون بوسع الوديعة بتكفل  مصروفاتهم  حتى استكمال حياتهم  وهذا فقط نموذج .

 

وأشار صالح إلى أن الشركة مهتمة بتكفل علاج الفنان شريف الدسوقي وهذا الاهتمام ينبثق من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكبر بالحالة.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي أطفال مهندس الاعلام شريف الدسوقى الفنان شريف الدسوقي المتحدة

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