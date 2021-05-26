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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلمي الشيمي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير مع المكواة .. شاهد

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

استعرضت سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها، أنوثتها، بإطلالة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وظهرت سلمى الشيمي خلال مجموعة من الصور باطلالة جريئة، أثناء استخدامها المكواة داخل منزلها،  حيث ارتدت توب بالأبيض والأسود، أبرز مفاتن جسدها، وتركت خصلات شعرها مُنسدلة عبر كتفيها، ليتناسب من مع تفاصيل إطلالتها.


يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.


سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا "جلسة تصوير الموز" التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.


وتعمل سلمى الشيمي، موديل، وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابيها على "إنستجرام" و"فيس بوك" مليئان بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

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