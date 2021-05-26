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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد جدل القبض على صحفي في طائرة.. ما تأثير الإجراءات الصارمة المتخذة ضد بيلاروسيا؟

طائرة
طائرة

وافق الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات ضد بيلاروسيا ، بعد الهبوط الإجباري لطائرة كانت تحلق فوق أراضيها لإلقاء القبض على صحفي معارض كان على متنها.

 

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، دعا القادة الأوروبيون إلى فرض حظر على رحلات الطيران البيلاروسية فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، وحثوا شركات الطيران التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها على تجنب المجال الجوي البيلاروسي.

 

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وقد لقيت دعوة قادة الاتحاد الأوروبي بعدم التحليق فوق بيلاروسيا استجابة من قبل العديد من شركات الطيران الأوروبية، رغم عدد الطيارات الكبير الذي يحلق فوق أراضيها حيث حلقت حوالي 3300 رحلة فوق بيلاروسيا الأسبوع الماضي ، وفقًا لموقع تتبع الطائرات Flightradar24 ، منها 660 فقط من تلك التي هبطت بالفعل في البلاد.

 

تتلقى بيلاروسيا دخلًا من شركات الطيران التي تدخل مجالها الجوي يصل إلى 70 ألف يورو يوميًا ، وفقًا لشركة تحليلات الطيران OAG، التي أوضحت أن خسارة هذا المبلغ من المال سيكون مصدر إزعاج، ولكن لن يكون له تأثير كبير على اقتصاد بيلاروسيا.


بدلاً من التحليق فوق بيلاروسيا ، تمتلك شركات الطيران خيار آخر وهو استخدام المجال الجوي الليتواني أو اللاتفي، دون إضافة الكثير من الوقت إلى الرحلة ، وبالتالي فإن تكاليف الوقود الإضافية لن تكون كبيرة، حيث تظهر الخرائط التي توضح مسارات الرحلات الجوية أن بعض شركات الطيران تقوم الآن بتحويل مسارها لتجنب بيلاروسيا.

 

عقوبات مفروضة على بيلاروسيا

 

قدم الاتحاد الأوروبي لأول مرة تدابير تقييد ضد بيلاروسيا في عام 2004 ، بعد اختفاء 2 من السياسيين المعارضين ، وصحفي ورجل أعمال قبل عدة سنوات، وشمل ذلك حظرا على الأسلحة وحظر تصدير البضائع المرتبطة، وفرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على بيلاروسيا في 1 أكتوبر 2020 ، ردًا على وحشية السلطات البيلاروسية ودعمًا للحقوق الديمقراطية للشعب البيلاروسي.

 

تم توسيع هذه القيود منها حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد المرتبطين بحكومة ألكسندر لوكاشينكو، لتشمل 88 فردًا و7 منظمات، ويُحظر على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها وتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ، يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأي فرد أو شركة مدرجة في القائمة.

 

وكان قد وافق الاتحاد الأوروبي على المزيد من العقوبات الاقتصادية، حيث سيقوم المجلس الأوروبي الآن بوضع قائمة الأشخاص والكيانات ذات الأهمية ، والتي سيتم النظر فيها في وقت لاحق، كما دعت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للتحقيق في قرار بيلاروسيا تحويل رحلة "ريان إير" إلى مينسك.

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