الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى: ما قدمه الرئيس للرياضة الافريقية يكتب فى سجلاتها بحروف من نور

قال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأن تقليد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الافريقية ، سوف يكتب فى سجلات قارة أفريقيا بحروف من نور ، وهو تكريم صادف أهله، لما قدمه الرئيس من أعمال رائدة وملموسة ورعايته للعديد من الاحداث الرياضة الكبرى في العديد من الرياضات على المستويين العالمي والقاري .

وكانت إقامة أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس فى بداية عام 2020 حدثا رياضيا ضخما وقف أمامه العالم ، خاصة إنها كانت أول العاب افريقية شاركت فيها 34 دولة افريقية ، واحتضنتها مدينة القاهرة فى الفترة من 23 إلى 31 يناير 2020، تنافسوا في 4 رياضات وهي خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشي بالاضافة الى إقامة مؤتمر للشباب القادة ، وبرنامج الكشف الصحى على اللاعبين ، واللاعبين صغار السن ، وشديدى الاعاقة وشهدت تلك الألعاب لأول مرة تساوي عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50 % - 50 % ، ووصفت هذه الالعاب بأنها أكبر حدث إنساني شهدته القارة السمراء.

وكانت الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص قد أقيمت في نهاية شهر يناير 2020 ،تزامنا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، وقد حملت في طياتها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، كما تعد انعكاسا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، وساهم احتضان مصر لتلك الألعاب في تسليط الضوء على أنشطة الاولمبياد الخاص قى القارة السمراء .