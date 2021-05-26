عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى: ما قدمه الرئيس للرياضة الافريقية يكتب فى سجلاتها بحروف من نور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أيمن عبدالوهاب

قال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأن تقليد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الافريقية ، سوف يكتب فى سجلات قارة أفريقيا بحروف من نور ، وهو تكريم صادف أهله، لما قدمه الرئيس من أعمال رائدة وملموسة ورعايته للعديد من الاحداث الرياضة الكبرى في العديد من الرياضات على المستويين العالمي والقاري .

وكانت إقامة أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص تحت رعاية  الرئيس فى بداية عام 2020 حدثا رياضيا ضخما وقف أمامه العالم ، خاصة إنها كانت أول العاب افريقية شاركت فيها 34 دولة افريقية ، واحتضنتها مدينة القاهرة فى الفترة من 23 إلى 31 يناير 2020، تنافسوا في 4 رياضات وهي خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشي بالاضافة الى إقامة مؤتمر للشباب القادة ، وبرنامج الكشف الصحى على اللاعبين ، واللاعبين صغار السن ، وشديدى الاعاقة وشهدت تلك الألعاب لأول مرة تساوي عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50 % - 50 % ، ووصفت هذه الالعاب بأنها  أكبر حدث إنساني شهدته القارة السمراء.

وكانت  الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص قد أقيمت  في نهاية شهر يناير 2020 ،تزامنا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، وقد حملت في طياتها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، كما تعد انعكاسا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، وساهم احتضان مصر لتلك الألعاب في تسليط الضوء على أنشطة الاولمبياد الخاص قى القارة السمراء .

أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الأولمبية الأفريقية الرئيس السيسي الأولمبياد الخاص إفريقيا

ترشيحاتنا

منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها في الشرق الأوسط

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الإفريقي

مكلارين تحصل على المركز الثالث في سباق فورمولا 1

سوريا.. الأسد وقرينته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بريف دمشق| صور

نافارو تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تعافيها من السرطان

وزير الرى: مخالفات الردم بنهر النيل أخطر أشكال التعدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

ذكرى وفاة فايزة كمال.. راهن عليها زوجها بـ"زجاجتي ويسكي" وماتت بـ السرطان

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

بعد تصدرها التريند .. صدمات ومأسى فى حياة نانسى صلاح

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ