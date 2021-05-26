قبل 8 أيام من انتهاء المهلة.. اتفاق مع ميرتس و لبيد لتشكيل حكومة إسرائيل

أعلن كل من حزبي "هناك مستقبل" و"ميرتس" الإسرائيليين صباح اليوم الأربعاء عن توصلهما الى تفاهمات في بنود ائتلافية، من بين الأمور التي تم الاتفاق عليها زيادة كبيرة في ميزانية الصحة، والتي تشمل توسيع سلة الادوية واضافة معايير الى نظام الصحة النفسية والطبية.

ويأتي الإعلان عن هذه التفاهمات الائتلافية مع بقاء 7 أيام على انتهاء كتاب التكليف إلى لبيد لتشكيل الحكومة، بحيث إذا لم يعلن لبيد في نهاية فترة التكليف الممتدة على 28 يوما، عن نجاحه تشكيل حكومة بديلة للحكومة الانتقالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، سيكون عليه إعادة التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

كما تم الاتفاق على تشريع قانون لمكافحة "ازمة المناخ" والذي يشمل أهدافا للحد من انبعاثات الكربون، الانتقال الى استخدام الطاقة المتجددة ، اخلاء المصانع الملوثة من خليج حيفا وتحسين المواصلات العامة والتعاونية.

كما اتخذ قرار بان تحصل ميرتس على ثلاث وزارت- وزارة الصحة -نيتسان هوروفتش، وزارة حماية البيئة تمار زندبرج ووزارة التعاون الإقليمي-عيساوي فريج.



وقالت النائبة تمار زندبرج من ميرتس في تصريحات إعلامية لهيئة البث الثانية انه "توجد تفاهمات بين الشركاء، أيضا مع الشركاء من اليمين والغير متواجدين حاليا على الطاولة". بينما أكد النائب مائير كوهين من "يش عتيد" ان رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت جزء هام من الحكومة التي سيتم اقامتها، كما أشار الى اعتقاده ان القائمة الموحدة ستنضم الى الائتلاف الحكومي الذي سيتم اقامته.

وأمس اعلن "يش عتيد" عن توصله الى تفاهمات ائتلافية مع "يسرائيل بيتنو" في اطار الاتفاق اقر ان افيجدور ليبرمان سيشغل منصب وزير المالية ورئاسة لجنة المالية ستنتقل الى حزبه.