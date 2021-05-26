ليست متحدة.. فؤاد عودة: جائحة كورونا كشفت أنانية الدولة الأوروبية

قال الدكتور فؤاد عودة ، رئيس الرابطة الأوروبية فى الشرق الأوسط ، إن تبرع الاتحاد الأوروبى ب 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول التى تحتاجه يعد خبرا هاما خاصة أن أغلب هذه المدن فقيرة وبها نسب إصابات مرتفعة .

وأضاف "عودة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن أوروبا أثبتت خلال جائحة كورونا أنها أنانية وليست متحدة فى حل المشاكل الداخلية والخارجية والذى كان وارد يوميا وتم عمل الكثير من النداءات للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الفقيرة والنامية.



وأشار إلى أن الوضع الحالي فى أوروبا شهد تحسنا نوعا ما فيما يخص التطعيم ب لقاح كورونا فى أغلب الدول وتستمر موجة التطعيم فى ايطاليا ، أوروبا و حوالى 46% من البالغين تم تطعيمهم وهناك دول وصلت لمستوى المناعة الجماعية ومنها مالطة .



وتابع أن أغلب الدول التى ينتشر فيها فيروس كورونا لم تقوم ب إجراءات وقائية وبروتوكولات العلاج لفيروس كورونا وأغلب المدن التى تتركز فيها عدد إصابات كثيرة منها الهند ، امريكا وقاموا بتوجيه الفيروس لمسار غير صحيح ولابد من مقاومتها للفيروس لأن التطعيم وحده لا يحارب كورونا ولابد من مقاومة نسخات الفيروس ..