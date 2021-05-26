عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليست متحدة.. فؤاد عودة: جائحة كورونا كشفت أنانية الدولة الأوروبية

كورونا
كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة ، رئيس الرابطة الأوروبية فى الشرق الأوسط ،  إن تبرع الاتحاد الأوروبى ب 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول التى تحتاجه يعد خبرا هاما  خاصة أن أغلب هذه المدن فقيرة وبها نسب إصابات مرتفعة .

 

وأضاف "عودة"  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز  ، أن أوروبا أثبتت خلال جائحة كورونا أنها أنانية وليست متحدة فى حل المشاكل الداخلية والخارجية والذى كان وارد يوميا  وتم عمل الكثير من النداءات للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الفقيرة والنامية.


وأشار إلى أن الوضع الحالي فى أوروبا شهد تحسنا نوعا ما فيما يخص التطعيم ب لقاح كورونا فى أغلب الدول وتستمر موجة التطعيم فى ايطاليا ، أوروبا و حوالى 46% من البالغين تم تطعيمهم وهناك دول وصلت لمستوى المناعة الجماعية ومنها مالطة .


وتابع أن أغلب الدول التى ينتشر فيها فيروس كورونا لم تقوم ب إجراءات وقائية وبروتوكولات العلاج لفيروس كورونا وأغلب المدن التى تتركز فيها عدد إصابات كثيرة منها الهند ، امريكا وقاموا بتوجيه الفيروس لمسار غير صحيح ولابد من مقاومتها للفيروس لأن التطعيم وحده لا يحارب كورونا  ولابد من مقاومة نسخات الفيروس  ..

 

 

 

كورونا أخبار الهند 400 ألف إصابة كورونا في يوم آثار لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها في الشرق الأوسط

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الإفريقي

مكلارين تحصل على المركز الثالث في سباق فورمولا 1

سوريا.. الأسد وقرينته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بريف دمشق| صور

نافارو تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تعافيها من السرطان

وزير الرى: مخالفات الردم بنهر النيل أخطر أشكال التعدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

ذكرى وفاة فايزة كمال.. راهن عليها زوجها بـ"زجاجتي ويسكي" وماتت بـ السرطان

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

بعد تصدرها التريند .. صدمات ومأسى فى حياة نانسى صلاح

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ