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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها في الشرق الأوسط

منظمة السياحة العالمية
منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها بالشرق الأوسط

اختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط تزامناً مع تعهد السعودية بتقديم 100 مليون دولار، لتأسيس صندوق يهدف لدعم السياحة بالتعاون مع البنك الدولي.

وقالت قناة "العربية" أن مجلس الوزراء السعودي، كان أقر في جلسته أمس الثلاثاء، تفويض وزير السياحة السعودي أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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كما تم تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة وكل من وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد عن 10% بحلول عام 2030، وتوفير العدد الأكبر من الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقبل أيام، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، التي عملت كرئيسة سابقة للمجلس العالمي للسياحة والسفر ووزيرة للسياحة في المكسيك، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية 2030.

وتعتبر جيفارا مانزو من أكثر النساء تأثيراً في القطاع على المستوى العالمي، حيث شغلت منصب وزيرة السياحة والرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج السياحي في المكسيك بين 2010 و2012، ونجحت في تنمية قطاع السياحة في البلاد وتعزيز مكانة المكسيك كوجهة سياحية رائدة عالميا.

السعودية الرياض الشرق الاوسط منظمة السياحة العالمية السعوديين

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