جلسة مفاوضات.. رئيس الوزراء السوداني يبحث السلام مع الحركة الشعبية شمال

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء أن السودانيون ينتظرون اتفاق السلام مع الحركة الشعبية شمال وذلك خلال جلسة افتتاحية لمفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال حمدوك: "من واجبنا تذليل الصعوبات والتحديات لتحقيق السلام والبحث عن السلام هو أولوية في السودان ونريد قطف ثمار التغيير في السودان".

وتابع حمدوك: "التنوع في السودان هو أساس الوحدة قادرون على حل قضايا السودان وتنفيذ التزاماتنا".

وأضاف: "‏‏‏سلاما على من ماتوا من أجل أن نعيش عيشة كريمة ‎ونثمن دور جنوب السودان في تحقيق السلام".

وفي نفس السياق قال قائد الحركة الشعبية شمال: "ملتزمون بالتوصل لسلام عادل ومستدام في السودان ونؤكد عزمنا على التوصل لتسوية سلمية في السودان".

وأفاد المبعوث الأمريكي للسودان: "بمساعدة الشركاء الدوليين نستطيع تحقيق السلام ومفاوضات السلام يجب أن تساعد المرحلة الانتقالية" وذلك خلال جلسة افتتاحية لمفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال.



وأكد المبعوث الأممي للسودان أن بلاده تشجع كافة الأطراف للعمل من أجل تحقيق السلام.