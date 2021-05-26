عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة مفاوضات.. رئيس الوزراء السوداني يبحث السلام مع الحركة الشعبية شمال

حمدوك يبحث السلام
حمدوك يبحث السلام مع الحركة الشعبية شمال

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء أن السودانيون ينتظرون اتفاق السلام مع الحركة الشعبية شمال وذلك خلال جلسة افتتاحية لمفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال حمدوك: "من واجبنا تذليل الصعوبات والتحديات لتحقيق السلام والبحث عن السلام هو أولوية في السودان ونريد قطف ثمار التغيير في السودان".

وتابع حمدوك: "التنوع في السودان هو أساس الوحدة قادرون على حل قضايا السودان وتنفيذ التزاماتنا".

صحف السعودية اليوم .. قطر تشيد بدور مصر في حماية الأمن القومي العربي .. السودان يتهم إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. وتحديد موعد قمة بايدن وبوتين المرتقبة

الرئيس السيسي يستقبل وزير الرياضة السعودي .. واستمرار الحكومة الكويتية .. وإعلان السودان بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة.. الأبرز بصحف الكويت

وأضاف: "‏‏‏سلاما على من ماتوا من أجل أن نعيش عيشة كريمة ‎ونثمن دور جنوب السودان في تحقيق السلام".

وفي نفس السياق قال قائد الحركة الشعبية شمال: "ملتزمون بالتوصل لسلام عادل ومستدام في السودان ونؤكد عزمنا على التوصل لتسوية سلمية في السودان".

وأفاد المبعوث الأمريكي للسودان: "بمساعدة الشركاء الدوليين نستطيع تحقيق السلام ومفاوضات السلام يجب أن تساعد المرحلة الانتقالية" وذلك خلال جلسة افتتاحية لمفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال.

وأكد المبعوث الأممي للسودان أن بلاده تشجع كافة الأطراف للعمل من أجل تحقيق السلام. 

السودان الحركة الشعبية حمدوك الحلو المبعوث الامريكي

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يستقبل وزير الرياضة السعودي .. واستمرار الحكومة الكويتية .. وإعلان السودان بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة.. الأبرز بصحف الكويت

صحف السعودية اليوم .. قطر تشيد بدور مصر في حماية الأمن القومي العربي .. السودان يتهم إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. وتحديد موعد قمة بايدن وبوتين المرتقبة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: استقبال طلبات المواطنين لتلقي اللقاح بالمنازل على الخط الساخن 15335

انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالقاهرة لمدة 8 ساعات مساء اليوم

الأهلي يصطدم بطلائع الجيش.. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري بدوري رجال الطائرة

منتخبنا في حاجة لأحد عشر مقاتل برجولته.. البلتاجي يعتذر لطارق حامد

التصرف فى الوحدة بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات قانون الإسكان الإجتماعي الجديد

أبويا اعتدى عليا جنسيًا.. طفلة تقتل والدها حيًا حرقًا في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش المصري ينتشر في 3 دول .. ماذا يحدث ؟

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

أجهزة الدولة صاحية ..أول تعليق من وزير التعليم على محاولات "تهكير " التابلت للغش في امتحانات الثانوية العامة

حقيقة التحرش بها.. العمر الحقيقى لـ نجلاء بدر وعدد زيجاتها

بتر صغير .. شقيق الفنان شريف الدسوقي يكشف آخر تفاصيل حالته الصحية

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح السيارة سوني فيجن علي أرض الواقع.. صور

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

فيديو

فيديوجراف.. جدري القرود جائحة جديدة تهدد العالم

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديوجراف.. آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ