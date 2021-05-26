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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة تباينها بـ منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2153 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 12780 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 2213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 3139 نقطة.
 

مؤشرات البورصة منتصف تعاملات مبيعات عربية مؤشر الشركات المتوسطة البورصة المصرية

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