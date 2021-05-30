7 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

اخسر وزنك

يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع الشديد فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق تناول بعض الأطعمة الصحية التى تساعد على إنقاص الوزن،وفقا لما نشره موقع هيلثي، ومن هذه الأطعمة:

1. الشوكولاته الداكنة

كشفت دراسة نشرت تناول الشوكولاتة الداكنة خلال فصل الشتاء يمكن أن يساعدنا في تقليل استهلاك المزيد من الأطعمة المالحة. الأطعمة الحلوة لأنها تقلل الرغبة الشديدة من خلال تعزيز الشبع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنه أيضًا تحسين وظائف القلب والحفاظ على ضغط الدم. كل هذا سيساعدنا في إنقاص الوزن. في دراسة أخرى ، وجد أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يقلل من مستوى هرمون الجريلين ، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية.

2. الشوفان

حمية دقيق الشوفان هي أفضل خيار لوجبة الإفطار في فصل الشتاء إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن. الشوفان مليء بالألياف التي تستغرق وقتًا للهضم. كما أن اتباع نظام غذائي دقيق الشوفان يزيد من مستوى "كوليسيستينين" ، وهو هرمون يتحكم في الشهية. يمكنك عمل وصفات الشوفان للغداء أو العشاء عن طريق إضافة العدس والخضروات المختلطة وبعض مساحيق التوابل.

3. جذر الشمندر



يحتوي الشمندر على نسبة عالية من الماء ومنخفضة السعرات الحرارية. كلتا الخواص مفيدة لفقدان الوزن والشمندر ويمكن أيضًا استخدام الدرنات مثل العربية والبطاطا الحلوة للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، والتي تسبب لنا الكثير من الضرر خلال فصل الشتاء. تقترح تناول جذر الشمندر والدرنات الأخرى 3-4 مرات في الأسبوع.

4 بيضات



أشارت دراسة أجرتها جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة إلى أنه إذا احتوت وجبة الإفطار على البيض ، فقد نشأ شعور بالشبع وساعد في منع الإفراط في تناول الطعام لمدة 26 ساعة القادمة. يساعدك البيض أيضًا على تحميل جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

5. بذر الكتان



تشتهر بذور الكتان بقدرتها على قمع الشهية. تعد البذور مصدرًا رائعًا للألياف وأحماض أوميغا الدهنية التي تساعد في تقليل الرغبة الشديدة والجوع وتساعدك في النهاية على إنقاص الوزن. يمكن أن يكون تناول 1/2 ملعقة صغيرة من بذور الكتان يوميًا مفيدًا لصحتك.



6. الكينوا

يمكن أن تساعدك الكينوا على محاربة الرغبة الشديدة بطريقتين. يمكن لمحتوى البروتين أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يقلل من الشهية بينما يخلق محتواه العالي من الألياف شعورًا بالامتلاء ويجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل بشكل عام.

7. السبانخ



هذه الخضار الورقية هي عنصر غذائي جيد خلال فصل الشتاء. يمكن أن يقلل السبانخ من مستوى هرمون الجريلين ، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية. أظهرت بعض الدراسات أن السبانخ تحتوي على أغشية الأوراق الخضراء ، مما سيساعد على تهدئة شهيتك لفرس النهر ، أي الجوع للأطعمة غير الصحية. يزيد السبانخ أيضًا من مستويات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1) ، وهو هرمون مخفض للشهية