العراق يحسم الجدل بشأن عدوى الفطر الأسود

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن البلاد لم تسجل أي حالة مصابة بعدوى الفطر الأسود حتى الآن عبر القادمين من الهند.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مدير دائرة الصحة العامة عبد الأمير الحلفي، إن "الفطر الأسود مرض نادر جدًا يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة.

وأضاف أن سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، مشيراً إلى أن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند.

يذكر أن لجنة الصحة النيابية بالعراق أعلنت، تشكيل لجنة استشارية لدراسة عدوى الفطر الأسود المرتبطة بنقص المناعة والتي ثبت انتقال عدواها لحالات أصيبت بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة النيابية ، أنها ستتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية حالات إلى العراق.

ويشتبه الأطباء بأن عدوى الفطر الأسود على صلة بعلاجات الستيرويدات المستخدمة في علاج فيروس كورونا.