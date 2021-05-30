في اليوم العالمي له.. كل ما تريد معرفته حول مرض التصلب المتعدد

أسباب التصلب المتعدد

أعراض التصلب المتعدد

علاج التصلب المتعدد

يحتفي العالم اليوم، الأحد 30 مايو، باليوم العالمي لـ التصلب المتعدد (MS)، وهو مرض يؤدي إلى إعاقة الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي).

أسباب التصلب المتعدد

يهاجم مرض التصلب العصبي المتعدد، الجهاز المناعي الغلاف الواقي (الميالين) الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب مشاكل في الاتصال بين دماغك وبقية جسمك في النهاية، ويمكن أن يسبب تلفًا دائمًا أو تدهورًا في الأعصاب.

وتختلف علامات وأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل كبير، وتعتمد على مقدار تلف الأعصاب والأعصاب المصابة، وقد يفقد بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد الشديدة القدرة على المشي بشكل مستقل أو على الإطلاق، بينما قد يعاني آخرون من فترات طويلة من الهدوء دون ظهور أي أعراض جديدة.

سبب التصلب المتعدد غير معروف، ويعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم أنسجته، وفي حالة مرض التصلب العصبي المتعدد، يؤدي هذا الخلل في الجهاز المناعي إلى تدمير المادة الدهنية التي تغلف وتحمي الألياف العصبية في الدماغ والحبل الشوكي (المايلين).

كما يمكن مقارنة المايلين بطبقة العزل على الأسلاك الكهربائية، عندما يتلف الميالين الواقي وتتعرض الألياف العصبية، قد تتباطأ الرسائل التي تنتقل على طول تلك الألياف العصبية أو يتم حظرها.

وليس من الواضح سبب تطور مرض التصلب العصبي المتعدد لدى بعض الأشخاص دون غيرهم.

أعراض التصلب المتعدد

وقد تختلف علامات وأعراض التصلب المتعدد بشكل كبير من شخص لآخر، وعلى مدار المرض، اعتمادًا على موقع الألياف العصبية المصابة، وغالبًا ما تؤثر الأعراض على الحركة، مثل:

خدر أو ضعف في طرف واحد أو أكثر يحدث عادةً في جانب واحد من جسمك في كل مرة، أو ساقيك وجذعك.



الإحساس بالصدمة الكهربائية التي تحدث مع حركات معينة للرقبة، خاصة ثني الرقبة للأمام،

والرعاش، مشية غير مستقرة.

ومشاكل الرؤية شائعة أيضًا، بما في ذلك:

فقدان جزئي أو كامل للرؤية، عادةً في عين واحدة في كل مرة، غالبًا مع ألم أثناء حركة العين.



رؤية مزدوجة مطولة.



رؤية ضبابية.

قد تشمل أعراض التصلب المتعدد أيضًا:

كلام غير واضح.

إعياء.

دوخة.

وخز أو ألم في أجزاء من جسمك.

مشاكل في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة.

علاج التصلب المتعدد

يحتفي العالم اليوم في الـ 30 من مايو، باليوم العالمي لـ التصلب المتعدد، ويجد بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد أن العلاجات التكميلية تساعدهم على الشعور بالتحسن.

وتدعي العديد من العلاجات والعلاجات التكميلية أنها تخفف الأعراض، على الرغم من أن الأدلة العلمية غالبًا ما تكون غير واضحة أو ضعيفة حول مدى فعاليتها، ولكن تختلف من شخص لآخر.

ويعتقد الكثير من الناس أن العلاجات التكميلية ليس لها آثار ضارة، لكن يمكن أن يعاني الأشخاص من حين لآخر من مشاكل، وليس من الجيد استخدامها كبديل للأدوية التي يصفها طبيبك.

إذا كنت تفكر في استخدام علاج بديل إلى جانب الأدوية الموصوفة لك، فمن المهم أن تخبر طبيبك بها قبل الاستخدام.

احصل على قسط كبير من الراحة: حافظ على جدول نوم منتظم وتأكد من أن غرفة نومك باردة ومظلمة وخالية من الشاشات.

تناول طعامًا صحيًا: لا يوجد "نظام غذائي لمرض التصلب العصبي المتعدد".

اختر الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة والغنية بالألياف.

مارس بعض التمارين الرياضية: حتى المشي حول المنزل يمكن أن يساعدك، والتمرين يبني العظام ويقوي العضلات، ويحافظ على الاكتئاب ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

التحكم في توترك: قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض سواء كنت تتأمل أو تقرأ أو تدوّن أو تدردش مع الأصدقاء، ابحث عن شيء يساعدك في التحكم في الصعود والهبوط.