دراسة تحذر.. تعرض الطفل للصدمات يؤثر على علاج التصلب المتعدد

حذرت دراسة طبية أجريت على عدد من فئران التجارب من إمكانية تأثير التعرض للصدمات فى مرحلة الطفولة على فرص الإصابة وتطور مرض التصلب المتعدد وعلاجاته فى مرحلة البلوغ.





توصل باحثون فى جامعة "إلينوى" الأمريكية إلى أن الفئران التي عانت من الإجهاد عندما كانت صغيرة كانت أكثر عرضة للإصابة باضطراب المناعة الذاتية وأقل عرضة للاستجابة للعلاج الشائع.. ومع ذلك ، فإن العلاج الذي نشط مستقبل الخلايا المناعية خفف من آثار إجهاد الأطفال في الفئران.





يعد مرض "التصلب المتعدد" أحد الأمراض المناعة الذاتية التدريجى ، حيث يهاجم الجسم ويزيل الطبقة الواقية حول الخلايا العصبية، مما يؤدى إلى مجموعة واسعة من الأعراض العصبية .. كما تلعب كل من العوامل الوراثية والبيئية دورا فى تطور مرض التصلب العصبى المتعدد.





وقال الدكتور" ماكوتو إينو"، أستاذ العلوم الحيوية المقارنة في " إلينوي" إن الأبحاث السابقة أظهرت أن الصدمات في وقت مبكر من العمر تزيد من قابلية الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد الأكثر حدة ، لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد كيفية حدوث ذلك.





ودرس الفريق البحثى الحالى نموذجا لفئران تعانى من التصلب العصبى المتعدد .. كانت الفئران عرضة وراثيًا للإصابة بالتهاب الدماغ والنخاع المناعي الذاتي التجريبي ، وهو النموذج الأكثر استخدامًا لدراسة مرض التصلب العصبي المتعدد.





وعكف الباحثون على مراقبة التهاب الدماغ والنخاع المناعى الذاتى التجريبى (EAE ) وتطوره في الفئران التي انفصلت عن أمها لفترة وجيزة وأعطيت حقنة ملحية أثناء صغرها وقارنوها بالفئران التي لم تتعرض لنفس الإجهاد.





وقال الدكتور" بى . مينج خاو"، الأستاذ فى جامعة "إلينوى" إن "الفئران التي تعرضت لصدمة مبكرة كانت أكثر عرضة لتطور مرض إلتهاب الدماغ والنخاع المناعى الذاتى التجريبى ( EAE) .. وعانت الفئران من شلل حركي طويل الأمد مع تلف عصبي شديد في الجهاز العصبي المركزي ، والذي وجدنا أنه ناجم عن استجابة مناعية متزايدة".





وتتبع الباحثون محفزات إلتهاب الدماغ والنخاع المناعى الذاتى التجريبى ( EAE ) في الجهاز المناعي - على وجه الخصوص ، مستقبلات الخلايا المناعية التي ترتبط بهرمون الإجهاد النوربينفرين.





ووجد الباحثون أن الفئران التي طورت التهاب الدماغ والنخاع المناعى الذاتى التجريبى (EAE ) بعد الإجهاد في طفولتها لم تستجب للعلاج بعقار " إنترفيرون بيتا "، وهو أحد العلاجات الأولية التي توصف على نطاق واسع للأفراد المصابين بالتصلب المتعدد. وفي الوقت نفسه ، منع الدواء بشكل فعال تطور إلتهاب الدماغ والنخاع المناعى الذاتى التجريبى ( EAE ) في الفئران دون إجهاد الطفولة .. بعد ذلك ، عالج الباحثون الفئران بمركب يعزز استجابة المستقبلات .. منع العلاج الشلل وأبطأ تلف الحبل الشوكي. بالإضافة إلى ذلك ، استجابت الفئران التي تلقت العلاج للعلاج بالإنترفيرون بيتا ، على الرغم من أنها لم تستجب من قبل.





وقال الباحثون: "يشير هذا العمل إلى أن الأفراد الذين لديهم خبرة في صدمات الطفولة يصابون بأمراض المناعة الذاتية مع أعراض وآليات تختلف اختلافًا كبيرًا عن أقرانهم الذين ليس لديهم تاريخ من الصدمات في مرحلة الطفولة، وقد يحتاجون إلى علاج طبي مختلف".



